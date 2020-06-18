Асистент Луїша Каштру може покинути Шахтар

Селіккая має можливість повернутися до самостійної тренерської роботи

Один з помічників головного тренера Шахтаря Луїша Каштру Філіпе Селіккая незабаром може покинути донецький клуб і очолити дублюючий склад лісабонського Спортінга.

Про це повідомляє record.pt.

35-річний фахівець прийшов у Шахтар влітку минулого року разом з Луїшем Каштру.

З нинішнім головним тренером гірників Селіккая в одному штабі працює з 2017 року. Спершу фахівці співпрацювали в Шавіші, а потім - в Віторії Гімарайнш, звідки й отримали пропозицію перебратися в Шахтар.

Тренерську кар'єру Селіккая почав в 2010 році, а до цього працював скаутом. В якості головного тренера Філіпе очолював Бенфіку U-15 і Алмаду. Також був асистентом головного тренера в Аль-Ахлі з ОАЕ і лісабонському Спортінгу U-19.

Нагадаємо, Шахтар здобув мінімальну перемогу над Колосом у 26 турі української Прем'єр-ліги.