Сабо: Віді не варто повертатися у Динамо

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Хорватський захисник Бешикташа Домагой Віда не повернеться у Динамо
Про це розповів екстренер київського клубу Йожеф Сабо.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Здивований, що він вже не потрібен Бешикташу. Якщо це так, то в Росію хорват тоді приїде догравати перед пенсією, заробити. Хорвати вони такі. Шукають там, де глибше. Може, у нього немає інших пропозицій, крім як з Росії. Де платять, туди і поїде.
Не думаю також, що Віді варто повертатися в київське Динамо. Тут ростуть молоді футболісти, є Попов, Шабанов. У Динамо ставка на молодь, а вікові легіонери вже не потрібні. Вистачає вже тих, хто сидить на лаві запасних", – відзначив Сабо.
У цьому сезоні Віда за чорно-білих орлів зіграв 33 матчі та забив 4 голи. На початку 2018 року Віда перейшов з Динамо в Бешикташ вільним агентом.
Раніше повідомлялося, колишній лідер Динамо влітку може переїхати до Росії.