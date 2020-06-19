Сабо: Віді не варто повертатися у Динамо

Хорватський захисник Бешикташа Домагой Віда не повернеться у Динамо

Про це розповів екстренер київського клубу Йожеф Сабо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Здивований, що він вже не потрібен Бешикташу. Якщо це так, то в Росію хорват тоді приїде догравати перед пенсією, заробити. Хорвати вони такі. Шукають там, де глибше. Може, у нього немає інших пропозицій, крім як з Росії. Де платять, туди і поїде.

Не думаю також, що Віді варто повертатися в київське Динамо. Тут ростуть молоді футболісти, є Попов, Шабанов. У Динамо ставка на молодь, а вікові легіонери вже не потрібні. Вистачає вже тих, хто сидить на лаві запасних", – відзначив Сабо.