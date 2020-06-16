Віда зацікавив клуб з Росії

Колишній захисник київського Динамо Домагой Віда залишить Бешикташ у кінці поточного сезону і перейде до російського клубу.

Про це повідомляє Sporundibi.

Бешикташ оголосив, що Домагой Віда отримав невелику травму в матчі з Антальяспором і було розпочато лікування гравця.

У цьому сезоні Віда за чорно-білих орлів зіграв 33 матчі та забив 4 голи. На початку 2018 року Віда перейшов з Динамо в Бешикташ вільним агентом.

За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість Види становить 6,5 млн євро. Його контракт з Бешикташем закінчується у 2022 році.

Раніше, Бешикташ готовий безкоштовно відпустити Віду.