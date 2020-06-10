Колишній нападник Динамо може замінити Яремчука у Генті

Мбокані може перейти до Гента

Колишній форвард київського Динамо Дьємерсі Мбокані зацікавив двох лідерів минулого чемпіонату Бельгії - Брюгге і Гент.

Про це повідомляє footrdc.com.

У сезоні-2019/20, який в Бельгії був завершений достроково через коронавірус, 34-річний Мбокані відзначився 18 забитими м'ячами в 28 матчах за Антверпен, ставши кращим бомбардиром турніру.

Брюгге або Генту Мбокані може дістатися безкоштовно, тому, що його контракт з Антверпеном закінчується 30 червня. Повідомляється також, що команда Мбокані вже повернулася до тренувань, але конголезець поки не займається разом з партнерами і вивчає можливість переходу в інший клуб.

Нагадаємо, в рядах Гента виступає форвард збірної України Роман Яремчук, активний інтерес до якого раніше приписували Ромі, а також клубам з англійської Прем'єр-ліги.