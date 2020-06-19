Джерело - meta-ratings.com.ua.
Український тренер В'ячеслав Грозний через оптимізацію бюджету карагандинського Шахтаря більше не буде головним тренером цієї команди.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua
Проте, повертатися в Україну 63-річний фахівець поки що не буде, продовжуючи залишатися в Алматі.
Рішення припинити співпрацю з Грозним Шахтар прийняв через ситуацію з пандемією коронавірусу і неможливістю виконувати контрактні зобов'язання як перед багатьма легіонерами команди, так і перед тренерським штабом.
Наступним тренером Шахтаря буде молодий казахстанський фахівець.
Нагадаємо, В'ячеслав Грозний очолив Шахтар з Караганди в грудні минулого року. Під його керівництвом гірники провели лише два офіційні матчі в рамках чемпіонату Казахстану, здобувши одну перемогу і зазнавши однієї поразки.
Раніше, Грозний назвав фатальну помилку в українському футболі.