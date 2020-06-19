Визначився новий клуб Пиварича

Йосип Пиварич повернеться у Хорватію

Київське Динамо найближчим часом розлучиться з захисником Йосипом Пиваричем.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua

1 липня закінчується угода хорвата з українським клубом, після чого легіонер стане вільним агентом і зможе займатися своїм працевлаштуванням.

31-річний футболіст вже визначився з новим клубом. Ним стане загребське Динамо, у складі якого захисник виступав з 2008 по 2017 роки.

Також стало відомо, що за домовленістю між Динамо і Пиваричем, до кінця нинішнього чемпіонату України хорват залишиться в розташуванні команди і допоможе киянам у іграх, що залишилися сезону.

Раніше повідомлялося, що віцечемпіон світу залишить київське Динамо.