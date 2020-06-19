Фонсека переконав Педро перейти у Рому

Педро влітку може змінити клуб

Головний тренер Роми Паулу Фонсека особисто подзвонив нападнику Челсі Педро і запропонував йому приєднатися до його команди.

Про це повідомляє Express.

Спочатку з Педро переговорили представники Роми, а потім подзвонив Паулу Фонсека. Після цього дзвінка Педро остаточно вирішив погодитися на переїзд. Італійські ЗМІ стверджують, що вінгер підпише контракт за схемою 2+1 і зарплатою у 3,5 млн євро в рік.

У кінці червня іспанець стане вільним агентом.

У нинішньому сезоні Педро Родрігес провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче безкоштовно підписати Педро.