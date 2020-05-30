Педро влітку може змінити клуб

Ювентус влітку хоче підсилити склад вінгером Челсі Педро.

Про це повідомляє Tuttosport.

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Іспанець влітку стане вільним агентом і може вже вести перемовини щодо майбутнього працевлаштування. Раніше основним претендентом на Педро вважалася Рома. Керманич "вовків" Паулу Фонсека хотів ним замінити орендованого в Арсенала Генріха Мхітаряна. Тепер фаворитом у боротьбі за Педро став туринський клуб, який може запропонувати кращі фінансові умови.

У нинішньому сезоні Педро Родрігес провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у Серії А назвали дати перших матчів.