Джерело - football24.ua.
Ювентус влітку хоче підсилити склад вінгером Челсі Педро.
Про це повідомляє Tuttosport.
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Іспанець влітку стане вільним агентом і може вже вести перемовини щодо майбутнього працевлаштування. Раніше основним претендентом на Педро вважалася Рома. Керманич "вовків" Паулу Фонсека хотів ним замінити орендованого в Арсенала Генріха Мхітаряна. Тепер фаворитом у боротьбі за Педро став туринський клуб, який може запропонувати кращі фінансові умови.
У нинішньому сезоні Педро Родрігес провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, у Серії А назвали дати перших матчів.