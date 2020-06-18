Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 28 турі АПЛ

Манчестер Сіті в більшості розгромив Арсенал

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав Арсенал.

Перший гол у ворота Арсеналу наприкінці першого тайму забив Рахім Стерлінг. А на початку другої половини гри помилка Давіда Луїса призвела до вилучення бразильця та пенальті у ворота лондонців, яке чітко реалізував Де Брейне.

Крапку в матчі поставив Фоден, який у компенсований арбітром час зіграв на добиванні після удару Агуеро в штангу.

Захисник Сіті Олександр Зінченко був у заявці на гру, але весь матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ

28 тур, 17 червня

Манчестер Сіті – Арсенал 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Стерлінг, 2:0 – 51 Де Брейне, 3:0 – 90+1 Фоден

Раніше, Астон Вілла зіграла внічию з Шеффілд Юнайтед у 28 турі АПЛ.