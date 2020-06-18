Алавес переграв Реал Сосьєдад у 29 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 червня, у 29 турі Ла-Ліги Алавес вдома приймав Реал Сосьєдад.
Після сухого першого тайму господарям завдяки голу Сайнса вийшов вперед. Далі у складі кожної з команд було вилучено по гравцю. У компенсовані хвилини господарі подвоїли рахунок.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
29 тур, 18 червня
Алавес - Реал Сосьєдад 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Сайнс, 2:0 - 90+6 Агіррегабірія
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