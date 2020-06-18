Гвардіола: Ми повинні вибачитися перед темношкірими, мені соромно

Фахівець зізнався, що йому соромно за пригнічення темношкірих

Джерело - Reuters.

На хвилі протестів, викликаних вбивством поліцейськими темношкірого чоловіка у США, наставнику Манчестер Сіті Жузепі Гвардіолі соромно за те, як протягом історії ставилися до темношкірих.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми повинні вибачитися перед темношкірими людьми за те, як ми з ними поводилися протягом 400 років. Мені соромно за все це.

Мені незручно і соромно через все те, що білі люди робили з темношкірими. Як хтось може думати, що відрізняється від іншого. Вважаю, що такі жести і акції є позитивними моментами.

Ми повинні показувати суспільству, що расизм - це неприйнятно", - сказав Гвардіола.

У стартових матчах після відновлення сезону гравці АПЛ вийшли на поле в футболках з написами Black Lives Matter замість прізвищ.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 28 турі АПЛ.