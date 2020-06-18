 Кополовець: Кубок України - відмазка для Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Кополовець: Кубок України - відмазка для Динамо

Сьогодні 20:25 813 1
Спортивний директор Миная - про матч проти Динамо
Кополовець: Кубок України - відмазка для Динамо
#Кополовець, #Минай

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

У півфіналі Кубка України Минай - Динамо (0:2) була якась українська версія VAR.

Про це заявив гравець і спортивний директор закарпатського клубу Михайло Кополовець.

"В чемпіонаті України Динамо, можна сказати, програло боротьбу за перше місце. У чемпіонаті їм медалі вже не виграти, а Кубок - це якась відмазка. Зрозуміло, що їм треба було максимально викластися, тому недооцінки не було.

У першому таймі ми виснажилися, пара хлопців не потрапили в ритм матчу. Ми отримали швидкий гол. Те, чого я і боявся - отримати швидкий гол. Багато хлопців переживали, хвилювалися.

Момент з рукою Караваєва? Суддя не дивиться VAR. Незрозуміла ситуація, тому щось дивляться, а щось - ні. Це якась українська версія VAR. Чому вона не дивилася реально спірний момент? Як вона приймає рішення - дивитися VAR чи не дивитися?

Купа питань у мене до цієї системи і трактування епізодів. Не можу сказати, що вона катастрофічно якось судила. Ну є там деякі моменти. Знову ж, у Києва були моменти, у них було більше моментів.

Ми намагалися максимально створити всі умови, щоб "Динамо" було задоволене прийомом. У нас і стадіончик хороший, і оселилися вони в класному готелі Камелот. Що від нас вимагалося, ми постаралися все зробити. Коли вони прилітали, теж дещо просили - машини, автобуси, мінівени, все, що їм треба, все їм забезпечили", - сказав Кополовець.

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