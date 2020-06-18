Нападник київського Динамо зацікавив Монако

Родрігес нині грає у Туреччині

Монако стежить за виступами 24-річного гравця нападника Динамо Родрігеса в Туреччині.

Про це повідомляє Milliyet.

На цей час Родрігеш грає в аренді за Анкарагюджю.

У трансфер гравця зацікавлений особисто головний тренер клубу Роберт Морено. Родрігеш відіграв в Туреччині 8 матчів, забивши три м'ячі і зробивши два асисти.

Відзначається, що французи почали переговори з киянами по форварду. У Динамо гравець з Люксембургу переїхав минулого літа. До цього він виступав в Японії.

Раніше, Наполі веде переговори з агентами Циганкова.