 Зоря продовжить існування, до зникнення клубу не дійде | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Капітан збірної України з футзалу перейшов у російський клуб
Сьогодні 15:40 1164
Цітаішвілі у списку претендентів на Golden Boy 2020
Сьогодні 13:46 344
Бакалов покинув Рух
Сьогодні 13:32 722
Український волейболіст прийняв російське громадянство
Сьогодні 13:16 1097 1
Рябоконь – найкращий тренер 26 туру УПЛ
Сьогодні 12:25 478
УПЛ визнала Філіппова найкращим гравцем 26 туру УПЛ
Сьогодні 12:11 493
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Сьогодні 08:35 647
За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу
Сьогодні 07:20 1377
В Одесі померла спортсменка, яка зникла під час ультрамарафону
Вчора 22:36 8013 5
Десна на виїзді знищила Олександрію у 26 турі УПЛ
Вчора 21:23 1204
Блоги
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:48 629
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:35 640
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
Вчора 19:49 1581
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
Вчора 17:17 463
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 650
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
Вчора 11:32 5463
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею Андрій Твердохліб
Вчора 10:39 935
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
Вчора 10:30 6706
Циганков повернувся! Ефектний штрафний у виконанні вінгера Динамо
Циганков повернувся! Ефектний штрафний у виконанні вінгера Динамо Valeriy Ruchka
13.06.2020 20:14 934
Фантастичний сейв Луніна у матчі проти Понферрадіни
Фантастичний сейв Луніна у матчі проти Понферрадіни Valeriy Ruchka
13.06.2020 14:33 4595
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Футбол Сидорчук: Подумав, що може бути відкритий перелом 220
17:11 Олімпійські ігри-2020 Кандидат у мери Токіо обіцяє скасувати Олімпійські ігри 352
16:55 Футбол У Роторі прокоментували чутки про звільнення Хацкевича 879
16:40 Футбол Зоря продовжить існування, до зникнення клубу не дійде 744
16:25 Футбол Маркевич: Я буду працювати консультантом тренерського штабу Руху 1153
16:10 Футбол Рух призначив нового головного тренера 1200
15:55 Бокс Гірн назвав деталі бою Джошуа – Ф’юрі 1111
15:40 Футзал Капітан збірної України з футзалу перейшов у російський клуб 1164
15:31 Футбол Модрич закликав Мбаппе змінити клуб 1062
15:15 Футбол Маркевич може очолити Рух 1382
14:58 Бокс Промоутер вибрав нового суперника Усику 1883
14:48 Блог Найкраща стратегія ставок на футбол 2020 278
14:46 Футбол Мер Дніпра запропонував перейменувати знищену Коломойським Дніпро-Арену в АренуБена 1291
14:46 Блог Найкращі стратегії ставок на теніс 2020 445
14:38 Блог Як робити ставки на хокей в українських букмекерських конторах 269
14:29 Теніс Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Берліні 1325
14:14 Футбол Зозуля робив жести, які спровокували фанів Райо Вальєкано – капітан Альбасете 2111
13:59 Теніс Стаховський і Ваншельбойм стартують на чемпіонаті Східної Європи 1199
13:46 Футбол Цітаішвілі у списку претендентів на Golden Boy 2020 344
13:35 Блог Яковенко в чемпіонаті Данії забив 9-й гол у сезоні 566
13:32 Футбол Бакалов покинув Рух 722
13:19 Блог Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів 1044
13:16 Волейбол Український волейболіст прийняв російське громадянство 1097 1
12:59 Футбол Реал Сосьєдад – Осасуна 1:1. Огляд матчу 1520
12:45 Теніс Завацька виграла стартовий матч на турнірі у Франції 1618

Зоря продовжить існування, до зникнення клубу не дійде

Сьогодні 16:40 744 0
Журналіст прокоментував долю клубу
Зоря продовжить існування, до зникнення клубу не дійде
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Інформація про можливе зникнення Зорі виявилася дещо перебільшеною, але втім певні проблеми у луганського клубу дійсно є.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"Геллер все-таки дофінансовує Зорю. Зовсім трішки, але він це робить. Гроші у нього є, він навіть у своїй декларації записав, як я нарахував, 7 млн доларів. А ми розуміємо, що насправді там ще більше. Але цього недостатньо, щоб повністю фінансувати Зорю.

Тому логічно, що якщо Зоря не потрапить в Лігу Європи, то будуть проблеми. Я не думаю, що дійде до зникнення клубу. Наші джерела не підтверджують цю інформацію. Зоря буде використовувати інші можливості, буде продавати футболістів", - заявив Болотніков.

Нагадаємо, Зоря ще очікує грошей від Динамо за перехід Олександра Караваєва. Також луганський клуб повинен отримати більше мільйона доларів від бразильського Крузейро за трансфер Вілліана Гомеса.

Коментарі ()