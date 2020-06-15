Зоря продовжить існування, до зникнення клубу не дійде

Інформація про можливе зникнення Зорі виявилася дещо перебільшеною, але втім певні проблеми у луганського клубу дійсно є.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"Геллер все-таки дофінансовує Зорю. Зовсім трішки, але він це робить. Гроші у нього є, він навіть у своїй декларації записав, як я нарахував, 7 млн доларів. А ми розуміємо, що насправді там ще більше. Але цього недостатньо, щоб повністю фінансувати Зорю.

Тому логічно, що якщо Зоря не потрапить в Лігу Європи, то будуть проблеми. Я не думаю, що дійде до зникнення клубу. Наші джерела не підтверджують цю інформацію. Зоря буде використовувати інші можливості, буде продавати футболістів", - заявив Болотніков.