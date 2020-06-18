В УПЛ назвали долю матчу Карпати – Олімпік

Матч 27 туру УПЛ Карпати – Олімпік має відбутися у заплановану дату.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Плануємо, що матч відбудеться. Сьогодні вирішимо точно, коли і де він буде. Питання на стадії обговорення.

Карпати спілкуються з містом про проведення матчу у Львові. Але, з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні, матч можуть перенести в інше місто. У Карпат резервний стадіон в Луцьку. Там ситуація для проведення матчу більш-менш нормальна.

Також, можливо, перенесемо матч на неділю", - сказав Дикий.