 В УПЛ назвали долю матчу Карпати – Олімпік | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
В Японії знайшли тіло українського спортсмена
Сьогодні 12:00 748
"Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА
Сьогодні 13:16 172
Вернер став гравцем Челсі
Сьогодні 12:28 366
Суркіс: Динамо продало Кадара за 5 млн євро
Сьогодні 11:33 1583
Наполі – Ювентус 0:0 (пен 4:2). Огляд матчу
Сьогодні 08:40 1584
Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 28 турі АПЛ
Сьогодні 08:10 1997
Наполі обіграв Ювентус у серії пенальті та виграв Кубок Італії
Сьогодні 00:13 814
Суркіс назвав рівень зарплат у Динамо
Вчора 20:58 4427
WTA відновить сезон у серпні
Вчора 20:15 1238
Журналістам дозволили відвідувати матчі УПЛ та Кубка України
Вчора 19:57 1118
Блоги
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
15.06.2020 08:35 1347
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
14.06.2020 19:49 1878
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 565
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
14.06.2020 13:01 742
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
14.06.2020 11:32 5813
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:30 Футбол ФФК прийняла Шахтар у колективні члени без заяви клубу 86
14:15 Футбол Ребров порівняв важливість чемпіонства Ференцвароша та Динамо 290
13:58 Футбол Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ 662
13:44 Футбол Санжар: Бюджет Карпат ми понизили вдвічі, а може й більше 392
13:26 Футбол Ейбар – Атлетік 2:2. Огляд матчу 464
13:16 ММА "Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА 172
13:15 Теніс На US Open використовуватимуть електронну систему замість суддів на лінії 364
12:57 Футбол В УПЛ назвали долю матчу Карпати – Олімпік 846
12:48 Теніс Світоліна: Я вже починаю потроху повертати форму 574
12:28 Футбол Вернер став гравцем Челсі 366
12:18 Футбол РБ Лейпциг – Фортуна 2:2. Огляд матчу 573
12:00 RunNews В Японії знайшли тіло українського спортсмена 748
11:59 Футбол Суркіс: Україна воює проти Росії, мій брат напевно бреше 1799
11:48 Футбол Півзахисник Львова: За два роки в Україні жодного разу не стикався з расизмом 297
11:33 Футбол Суркіс: Динамо продало Кадара за 5 млн євро 1583
11:16 Футбол Боруссія Д. – Майнц 0:2. Огляд матчу 720
10:59 Баскетбол Стали відомі нові подробиці загибелі Браянта 1753
10:45 Футбол Альбасете Зозулі переміг і залишив зону вильоту 1386
10:34 Футбол Алібеков розкішним голом вивів свою команду у фінал Кубка Чехії 1036
10:13 Футбол Астон Вілла - Шеффілд Юнайтед 0:0. Огляд матчу 938
09:56 Футбол Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль 1497
09:43 Футбол Луїс: Арсенал програв через мене 1380
09:28 Бокс Усик може завадити бою Джошуа – Ф’юрі 1458
09:15 Блог Гостре і відверте інтерв'ю Ігоря Суркіса - ТаТоТаке 1795
09:10 Футбол Манчестер Сіті – Арсенал 3:0. Огляд матчу 1588

В УПЛ назвали долю матчу Карпати – Олімпік

Сьогодні 12:57 846 0
Євген Дикий прокоментував ситуацію з матчем Карпати - Олімпік
В УПЛ назвали долю матчу Карпати – Олімпік
#Карпати, #Олімпік, #УПЛ, #Дикий

Джерело - tribuna.com.

Матч 27 туру УПЛ Карпати – Олімпік має відбутися у заплановану дату.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Плануємо, що матч відбудеться. Сьогодні вирішимо точно, коли і де він буде. Питання на стадії обговорення.

Карпати спілкуються з містом про проведення матчу у Львові. Але, з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні, матч можуть перенести в інше місто. У Карпат резервний стадіон в Луцьку. Там ситуація для проведення матчу більш-менш нормальна.

Також, можливо, перенесемо матч на неділю", - сказав Дикий.

Зустріч запланована на суботу, 20 червня.

Відзначимо, що обидва клуби в другій шістці борються за виживання. Олімпік займає в турнірній таблиці 10-ю позицію, набравши після 26 матчів 23 очки, а Карпати після 23 матчів замикають пелотон з 14 балами.

Раніше повідомлялося, що Карпати просять змістити на вівторок матч з Олімпіком.

Коментарі ()