В УПЛ назвали долю матчу Карпати – Олімпік

Джерело - tribuna.com.
Матч 27 туру УПЛ Карпати – Олімпік має відбутися у заплановану дату.
Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.
"Плануємо, що матч відбудеться. Сьогодні вирішимо точно, коли і де він буде. Питання на стадії обговорення.
Карпати спілкуються з містом про проведення матчу у Львові. Але, з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні, матч можуть перенести в інше місто. У Карпат резервний стадіон в Луцьку. Там ситуація для проведення матчу більш-менш нормальна.
Також, можливо, перенесемо матч на неділю", - сказав Дикий.
Зустріч запланована на суботу, 20 червня.
Відзначимо, що обидва клуби в другій шістці борються за виживання. Олімпік займає в турнірній таблиці 10-ю позицію, набравши після 26 матчів 23 очки, а Карпати після 23 матчів замикають пелотон з 14 балами.
Раніше повідомлялося, що Карпати просять змістити на вівторок матч з Олімпіком.