Карпати просять змістити на вівторок матч з Олімпіком

Джерело - Чемпіон.
Карпати лише сьогодні вийшли з карантину і тому просять змістити матч на вівторок і перенести гру до Києва, де менш важка ситуація з епідемією.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Олімпік зайняв принципову позицію і не хоче йти на поступки львів'янам. Донецький клуб наполягатиме, щоб поєдинок відбувся вчасно і без перенесення за часом.
Нагадаємо, що обидва клуби в другій шістці борються за виживання. Олімпік займає в турнірній таблиці 10-ю позицію, набравши після 26 матчів 23 очки, а Карпати після 23 матчів замикають пелотон з 14 балами.