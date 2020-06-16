Карпати просять змістити на вівторок матч з Олімпіком

Цікаво, як будуть викручуватися львів'яни

Джерело - Чемпіон.

Карпати лише сьогодні вийшли з карантину і тому просять змістити матч на вівторок і перенести гру до Києва, де менш важка ситуація з епідемією.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Олімпік зайняв принципову позицію і не хоче йти на поступки львів'янам. Донецький клуб наполягатиме, щоб поєдинок відбувся вчасно і без перенесення за часом.

Нагадаємо, що обидва клуби в другій шістці борються за виживання. Олімпік займає в турнірній таблиці 10-ю позицію, набравши після 26 матчів 23 очки, а Карпати після 23 матчів замикають пелотон з 14 балами.