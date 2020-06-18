Альбасете Зозулі переміг і залишив зону вильоту

Важлива перемога Альбасете

Джерело - Чемпіон.

В матчі 33 туру Сегунди клуб українського форварда Романа Зозулі Альбасете на виїзді обіграв Естремадуру.

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Єдиний м’яч в матчі гості забили в кінці першого тайму. Відзначився півзахисник Майкель.

30-річний Зозуля вийшов на поле на заміну на 51-й хвилині.

Після цієї перемоги Альбасете набрав 38 очок і піднявся на 17-е місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії - Сегунда

17 червня, 33 тур

Естремадура – Альбасете 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+2 Майкель