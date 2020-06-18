 Альбасете Зозулі переміг і залишив зону вильоту | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
В Японії знайшли тіло українського спортсмена
Сьогодні 12:00 745
"Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА
Сьогодні 13:16 172
Вернер став гравцем Челсі
Сьогодні 12:28 365
Суркіс: Динамо продало Кадара за 5 млн євро
Сьогодні 11:33 1582
Наполі – Ювентус 0:0 (пен 4:2). Огляд матчу
Сьогодні 08:40 1583
Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 28 турі АПЛ
Сьогодні 08:10 1997
Наполі обіграв Ювентус у серії пенальті та виграв Кубок Італії
Сьогодні 00:13 814
Суркіс назвав рівень зарплат у Динамо
Вчора 20:58 4425
WTA відновить сезон у серпні
Вчора 20:15 1238
Журналістам дозволили відвідувати матчі УПЛ та Кубка України
Вчора 19:57 1118
Блоги
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
15.06.2020 08:35 1347
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
14.06.2020 19:49 1878
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 565
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
14.06.2020 13:01 742
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
14.06.2020 11:32 5813
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:30 Футбол ФФК прийняла Шахтар у колективні члени без заяви клубу 75
14:15 Футбол Ребров порівняв важливість чемпіонства Ференцвароша та Динамо 286
13:58 Футбол Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ 660
13:44 Футбол Санжар: Бюджет Карпат ми понизили вдвічі, а може й більше 388
13:26 Футбол Ейбар – Атлетік 2:2. Огляд матчу 459
13:16 ММА "Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА 172
13:15 Теніс На US Open використовуватимуть електронну систему замість суддів на лінії 364
12:57 Футбол В УПЛ назвали долю матчу Карпати – Олімпік 843
12:48 Теніс Світоліна: Я вже починаю потроху повертати форму 574
12:28 Футбол Вернер став гравцем Челсі 365
12:18 Футбол РБ Лейпциг – Фортуна 2:2. Огляд матчу 572
12:00 RunNews В Японії знайшли тіло українського спортсмена 745
11:59 Футбол Суркіс: Україна воює проти Росії, мій брат напевно бреше 1794
11:48 Футбол Півзахисник Львова: За два роки в Україні жодного разу не стикався з расизмом 296
11:33 Футбол Суркіс: Динамо продало Кадара за 5 млн євро 1582
11:16 Футбол Боруссія Д. – Майнц 0:2. Огляд матчу 715
10:59 Баскетбол Стали відомі нові подробиці загибелі Браянта 1749
10:45 Футбол Альбасете Зозулі переміг і залишив зону вильоту 1384
10:34 Футбол Алібеков розкішним голом вивів свою команду у фінал Кубка Чехії 1034
10:13 Футбол Астон Вілла - Шеффілд Юнайтед 0:0. Огляд матчу 937
09:56 Футбол Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль 1494
09:43 Футбол Луїс: Арсенал програв через мене 1377
09:28 Бокс Усик може завадити бою Джошуа – Ф’юрі 1458
09:15 Блог Гостре і відверте інтерв'ю Ігоря Суркіса - ТаТоТаке 1794
09:10 Футбол Манчестер Сіті – Арсенал 3:0. Огляд матчу 1586

Альбасете Зозулі переміг і залишив зону вильоту

Сьогодні 10:45 1385 0
Важлива перемога Альбасете
Альбасете Зозулі переміг і залишив зону вильоту
#Альбасете, #Зозуля

Джерело - Чемпіон.

В матчі 33 туру Сегунди клуб українського форварда Романа Зозулі Альбасете на виїзді обіграв Естремадуру.

Актуально: Зозуля робив жести, які спровокували фанів Райо Вальєкано – капітан Альбасете

Єдиний м’яч в матчі гості забили в кінці першого тайму. Відзначився півзахисник Майкель.

30-річний Зозуля вийшов на поле на заміну на 51-й хвилині.

Після цієї перемоги Альбасете набрав 38 очок і піднявся на 17-е місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії - Сегунда
17 червня, 33 тур

Естремадура – Альбасете 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+2 Майкель

Коментарі ()