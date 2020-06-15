 Зозуля робив жести, які спровокували фанів Райо Вальєкано – капітан Альбасете | Футбол | Champion.com.ua
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Зозуля робив жести, які спровокували фанів Райо Вальєкано – капітан Альбасете

Сьогодні 14:14 2110 0
Томеу Надаль прокоментував скандальний матч із Райо Вальєкано
Зозуля робив жести, які спровокували фанів Райо Вальєкано – капітан Альбасете
#Альбасете, #Зозуля, #Райо Вальєкано

Джерело - football24.ua.

Український нападник Роман Зозуля піддався на провокацію фанатів Райо Вальєкано.

Про це розповів голкіпер Альбасете Томеу Надаль.

"Політика повинна бути відокремленою від спорту. Я б не хотів, щоб ми увійшли в історію як учасники найдовшого матчу. Нікому не подобається бути в такій ситуації. Сподіваюся, такого більше не повториться.

Гра була припинена не через відмову Альбасете повернутися на поле після пісень фанів Райо. У звіті судді зазначено, що начальник охорони стадіону не міг гарантувати фізичну безпеку командам. Це було спільне рішення працівників стадіону та поліції. Ми не мали до цього ніякого відношення. Ми хотіли грати, але нас запевнили, що не можуть гарантувати безпеку.

Цей епізод вплинув на Зозулю. Він робив деякі жести, які провокували їх. Цього не слід робити. Але всі ми люди, іноді відбуваються ситуації, які збивають нас із пантелику. Інстинкти змушують нас діяти так, як би ми не вчинили в звичайній ситуації.

В цьому випадку Зозуля відреагував на провокацію, на яку він не повинен був звертати увагу. Але про це треба забути", – розповів Надаль.

Відзначимо, що 15 грудня 2019 року матч Райо Вальєкано - Альбасете був зупинений після першого тайму за рахунку 0:0, оскільки Альбасете відмовився виходити на другий тайм. В першому таймі з трибун мадридського стадіону Вальєкас лунали образливі вигуки на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі. Фанати Райо Вальєкано співали "Zozulia eres un nazi" (Зозуля ти нацист), арбітр Хосе Лопес був змушений двічі призупинити гру.

Нещодавно, декілька днів тому матч був дограний.

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