Луїс: Арсенал програв через мене

Захисник Арсенала Давід Люїс взяв на себе вину за розгромну поразку від Манчестер Сіті у 28 турі АПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Це моя вина. Команда впоралася добре, особливо вдесятьох. У нас відмінний тренер, класні гравці, а вся вина на поразку лежить тільки на мені. Клуб програв через мене.

Я хочу грати за Арсенал, і це знає Артета. Він і сам хоче, щоб я залишився.

Я повинен був прийняти рішення стосовно мого майбутнього, але ще не зробив це. У мене є 14 днів, щоб розібратися в собі. Але я люблю Лондон і продовжую тренуватися", - сказав Луїс.