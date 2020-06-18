Каргбо: Щасливий дебютувати за Динамо

Джерело - Чемпіон.
Бельгійський нападник Ібрагім Каргбо задоволений своїм дебютом за Динамо.
Про це футболіст розповів у Instagram.
Важливо: Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України
Каргбо вийшов на заміну в поєдинку 1/2 фіналу Кубка України проти Миная. На 61-й хвилині зустрічі Ібрагім замінив Франа Соля.
"Щасливий дебютувати і добитися результату. Ми в фіналі Кубка України", - написав Каргбо.
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Happy to make my debut and got the result 🦍🙏🏽. We are in the final of the Ukraine Cup 🙏🏽🔥⚪️🔵#33#GIG
Нагадаємо, Динамо заявило Каргбо на матчі УПЛ.