Каргбо: Щасливий дебютувати за Динамо

Ібрагім Каргбо прокоментував свій дебют за Динамо матчі проти Миная

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський нападник Ібрагім Каргбо задоволений своїм дебютом за Динамо.

Про це футболіст розповів у Instagram.

Важливо: Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України

Каргбо вийшов на заміну в поєдинку 1/2 фіналу Кубка України проти Миная. На 61-й хвилині зустрічі Ібрагім замінив Франа Соля.

"Щасливий дебютувати і добитися результату. Ми в фіналі Кубка України", - написав Каргбо.

Нагадаємо, Динамо заявило Каргбо на матчі УПЛ.