Відомий новий календар матчів України на Євро-2020

Джерело - sport.ua.
Під час засідання УЄФА був затверджений новий календар Євро-2020, який був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Груповий турнір пройде з 11 по 23 червня. Календар Групи С:
1 тур
13.06. 19.00. Бухарест. Австрія - переможець плей-оф
13.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди - Україна
Актуально: Петраков: Дуже засмутився, коли Шевченка визнали тренером року, а не мене.
2 тур
17.06. 16:00. Бухарест. Україна - переможець плей-оф
17.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди - Австрія
3 тур
21.06. 19.00. Амстердам. Переможець плей-оф - Нідерланди
21.06. 19.00. Бухарест. Україна - Австрія
Матчі 1/8 фіналу пройдуть 26-29 червня, чвертьфінали - 2-3 липня, півфінали - 6-7 липня. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні.