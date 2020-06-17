 Відомий новий календар матчів України на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Відомий новий календар матчів України на Євро-2020
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Відомий новий календар матчів України на Євро-2020

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Для команди Андрія Шевченка турнір розпочнеться 13 червня
Відомий новий календар матчів України на Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - sport.ua.

Під час засідання УЄФА був затверджений новий календар Євро-2020, який був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Груповий турнір пройде з 11 по 23 червня. Календар Групи С:

1 тур

13.06. 19.00. Бухарест. Австрія - переможець плей-оф

13.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди - Україна

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2 тур

17.06. 16:00. Бухарест. Україна - переможець плей-оф

17.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди - Австрія

3 тур

21.06. 19.00. Амстердам. Переможець плей-оф - Нідерланди

21.06. 19.00. Бухарест. Україна - Австрія

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 26-29 червня, чвертьфінали - 2-3 липня, півфінали - 6-7 липня. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні.

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