Петраков: Дуже засмутився, коли Шевченка визнали тренером року, а не мене

Олександр Петраков розраховував отримати нагороду від УАФ, як найкращому тренеру року в Україні.

Про це розповів сам український спеціаліст.

Важливо: Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу

"УАФ назвала Шевченка найкращим тренером 2019 року. Вам не було прикро? Брехати не буду - дуже засмутився. Але іншого не було. Мене журналісти питали: Хто переможе: Шевченко або ви? Запитав: Шевченко приїхав? Вони: Приїхав. Я: Помічники теж? Вони: Так. Значить, я програв", - відзначив Петраков.