Чигринський відмовляється підписувати новий контракт з АЕКом

Дмитро Чигринський не задоволений фінансовими умовами контракту

Український захисник АЕК Дмитро Чигринський не задоволений умовами, які запропонував грецький клуб в новому контракті.

Про це повідомляє SDNA.

33-річного українця не влаштовує низька зарплата з бонусною доплатою за додаткові матчі.

Чигринський хоче підписати 2-річну угоду з окладом, близьким до нинішнього - 400 тис євро на рік. Футболіст вважає, що в іншому випадку зможе знайти клуб, який запропонує такі умови.

Переговори між сторонами тривають.

Повідомлялося, що грецький клуб хоче запропонувати Чигринському контракт за схемою 1+1. АЕК також розглядає можливість урізати зарплату захиснику через травми.

У нинішньому чемпіонаті Греції Чигринський провів 14 матчів з 26, відзначившись 1 голом.

Нагадаємо, Чигринський потрапив до символічної збірної найгірших партнерів Мессі.