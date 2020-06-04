Чигринський відмовляється підписувати новий контракт з АЕКом

Джерело - tribuna.com.
Український захисник АЕК Дмитро Чигринський не задоволений умовами, які запропонував грецький клуб в новому контракті.
Про це повідомляє SDNA.
33-річного українця не влаштовує низька зарплата з бонусною доплатою за додаткові матчі.
Чигринський хоче підписати 2-річну угоду з окладом, близьким до нинішнього - 400 тис євро на рік. Футболіст вважає, що в іншому випадку зможе знайти клуб, який запропонує такі умови.
Переговори між сторонами тривають.
Повідомлялося, що грецький клуб хоче запропонувати Чигринському контракт за схемою 1+1. АЕК також розглядає можливість урізати зарплату захиснику через травми.
У нинішньому чемпіонаті Греції Чигринський провів 14 матчів з 26, відзначившись 1 голом.
Нагадаємо, Чигринський потрапив до символічної збірної найгірших партнерів Мессі.