Йосип Пиварич може повернутися у Хорватію

Хорватський захисник Динамо Йосип Пиварич найближчим часом може повернутися в загребське Динамо.

Про це повідомляє Nogometne Vijesti.

За інформацією джерела, хорватський клуб, у складі якого Пиварич провів 6 сезонів, розраховує отримати 31-річного гравця як вільного агента. Контракт захисника з київським Динамо закінчується 30 червня 2020 року.

У квітні Пиварич заявив, що поки розмов про новий контракт від київського клубу не було, але і із загребським Динамо він не зв'язувався.

У цьому сезоні УПЛ хорват вийшов на поле 1 раз. Він став гравцем Динамо у 2017 році.

Раніше повідомлялося, що віцечемпіон світу залишить київське Динамо.