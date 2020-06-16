Команда дуже близька до титулу

Джерело - ФК Шахтар.

Невеликі пошкодження отримали хавбек Тарас Степаненко та форвард Жуніор Мораес, які пропустили сьогоднішнє тренування Шахтаря і змушені працювати окремо.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Про характер пошкоджень інформації немає.

Крім того, травмовано Валерій Бондар, Майкон і Ісмаїлі. Останній пропустить 6 місяців.

20-го червня Шахтар зіграє з Олександрією. У разі перемоги команда достроково завоює титул УПЛ.

Нагадаємо, Шахтар здобув мінімальну перемогу над Колосом у 26 турі української Прем'єр-ліги.