Віда своєю зарплатою тягне економіку чорних орлів вниз

Центральний захисник Бешикташа Домагой Віда, відомий в Україні виступами за Динамо, у найближче трансферне вікно буде підшукувати для себе новий клуб.

Про це повідомляє kralspor.ensonhaber.com.

Керівництво чорних орлів розраховує знайти покупця на 31-річного хорвата, який отримує в Стамбулі 3,5 мільйони євро за сезон.

Через пандемію коронавірусу в Бешикташі нині серйозно стурбовані питанням зниження клубних витрат, і оклади футболістів є одним з перших, що належить перегляду.

У разі, якщо Бешикташу так і не вдасться продати Віду, клуб може навіть розглянути варіант розірвання контракту з футболістом за взаємною згодою.

Раніше, колишній лідер Динамо продовжить кар'єру у клубі АПЛ.