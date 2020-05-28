Джерело - sport.ua.
Центральний захисник Бешикташа Домагой Віда, відомий в Україні виступами за Динамо, у найближче трансферне вікно буде підшукувати для себе новий клуб.
Про це повідомляє kralspor.ensonhaber.com.
Керівництво чорних орлів розраховує знайти покупця на 31-річного хорвата, який отримує в Стамбулі 3,5 мільйони євро за сезон.
Через пандемію коронавірусу в Бешикташі нині серйозно стурбовані питанням зниження клубних витрат, і оклади футболістів є одним з перших, що належить перегляду.
У разі, якщо Бешикташу так і не вдасться продати Віду, клуб може навіть розглянути варіант розірвання контракту з футболістом за взаємною згодою.
Раніше, колишній лідер Динамо продовжить кар'єру у клубі АПЛ.