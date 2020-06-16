Карпати відновили тренування: 8 гравців залишились на самоізоляції

Карпати готуються до матчу з Олімпіком

Карпати оголосили про завершення карантину після спалаху коронавірусу в клубі.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

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Команда відновить тренувальний процес з усіма здоровими гравцями. Також будуть залучені футболісти з академії львів'ян. Підготовка до відновлення матчів буде вестися в закритому режимі.

Також, у Карпатах наразі 8 футболістів та 5 працівників клубу все ще мають ознаки коронавірусу і продовжують залишатися ізольованими. У них не було контактів із іншими гравцями. Усі футболісти знаходяться вдома та регулярно звітують про стан свого здоров’я.

Першу гру після спалаху вірусу львів'яни повинні провести 20 червня проти донецького Олімпіка. Існує ймовірність, що гру перенесуть на більш пізній термін.

Нагадаємо, Карпати пройшли тестування на COVID-19.