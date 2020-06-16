28-річний ексголкіпер Динамо Артур Рудько мав конфлікт з колишнім одноклубником Жуніором Мораесом.

Про це заявив сам голкіпер.

"Був один конфлікт з Мораесом. Не розібралися в ситуації, хоча він добре знає російську. Далі словесної перепалки тема не пішла. Напевно, потрібно було відразу тоді вирішувати питання. Бити? Можливості не було. Тренери вже почали... Думав, що після тренування підійду і особисто вирішу конфлікт. Але Мораеса тоді в номері не виявилося, а на наступний день я вщух, а він сам підійшов і вибачився. Через що все сталося? Були якісь удари по воротах, і він був на добиванні. У нього була своя двійка, а стояв Макс Коваль. Мораес пробив і вже мав йти, але добив, і м'яч пролетів повз моєї голови. Щось йому крикнув, вже не пам'ятаю що. А він мені у відповідь", - сказав Рудько.