Вернер не зіграє за Лейпциг у Лізі чемпіонів

Гравець перейде в Челсі

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер не має наміру догравати поточний сезон Ліги чемпіонів в своїй нинішній команді.

Про це повідомляє Sport Bild.

Вернер збирається завершити в Лейпцигу лише сезон Бундесліги, а потім перебратися в Челсі. Повідомляється, що про трансфер Тімо буде оголошено найближчими днями, а сума трансферу складе € 53 млн, тобто лондонці виплатять повну суму відступних, прописану в контракті гравця.

Вернер виступає в складі РБ Лейпциг з 2016 року, коли перебрався туди з Штутгарта. За свій нинішній клуб Тімо зіграв в 124 матчах Бундесліги, в яких забив 75 голів. В Штутгарті він виступав з 2013 року, зіграв в 95 матчах чемпіонату Німеччини і забив 13 м'ячів.

Нагадаємо, Челсі отримає кошти на два ТОП-трансфери.