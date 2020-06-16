Матч Карпати – Олімпік може відбутися у Києві

Матч може не відбутися у заплановану дату

Матч 27 туру УПЛ Карпати – Олімпік може відбутися у Києві, на стадіоні імені Баннікова.

Про це повідомляє Sport Arena.

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Таке рішення можуть прийняти у зв’язку з епідеміологічною ситуацію у Львівській області через спалах коронавірусу. Крім того, Київ - зручне місце матчу для Олімпіка, оскільки донецька команда базується у столиці України.

Розглядається також зміщення дати матчу, запланованого на суботу, 20 червня, на один-два дні.

Нагадаємо, Карпати пройшли тестування на COVID-19.