Сидорчук: Коли спустив гетру, то трохи злякався

Сергій Сидорчук прокоментував ушкодження у матчі проти Зорі

Капітан Динамо Сергій Сидорчук вказав на свій стан після матчу із Зорею.

Про це розповів сам футболіст.

"Що думав у момент зіткнення? Було боляче, але не думав про щось серйозне. Навіть не думав, що там є якась рвана рана. Коли же спустив гетру, то трохи злякався. Але потім ступив на ногу й стало трохи легше в емоційному плані.

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Найстрашнішого не сталося, лише невелика рана. Потрібно чекати, поки вона стягнеться. Будуть дивитися, як вона заживає. В принципі, місце самої рани сприятливе, якщо так можна висловитися, не на згині, тож має нормально заживати", - розповів Сидорчук.

Раніше, лікар Динамо прокоментував травму Сидорчука.