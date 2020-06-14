Лікар Динамо прокоментував травму Сидорчука

Джерело - Чемпіон.

У Сергія Сидорчука глибока рвана рана, яку капітан столичного клубу отримав у матчі проти Зорі (3:1).

Про це розповів старший лікар Динамо Андрій Шморгун.

"У Сергія глибока рвана рана. Після прильоту до Києва йому зробили хірургічну обробку і наклали п'ять швів. Суперник пробив шипами бутси щиток і розірвав Сергієві ногу в нижній третині гомілки. Шви будемо знімати через 7-10 днів. Що стосується інших гравців, обійшлося без травм, тільки дрібні удари", - сказав Шморгун.

Нагадаємо, гравець луганців Ловро Цвек, вийшовши на заміну на 79-й хвилині, через кілька хвилин завдав травму Сидорчуку, в результаті грубого порушення правил зламавши щиток Сергія і розірвавши ногу до крові. Партнери по команді допомогли капітану покинути поле, а Цвек, після перегляду арбітром повтору за допомогою системи VAR, отримав заслужену червону картку.