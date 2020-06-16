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Санжар: Підготувати команду за тиждень – нереально

Сьогодні 11:16 411 0
Роман Санжар прокоментував підготовку до матчів УПЛ
Санжар: Підготувати команду за тиждень – нереально
#Санжар, #Карпати, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Карпатам за короткий проміжок часу потрібно підготуватися до матчів УПЛ.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"Тільки після отримання результатів тестів можна буде робити якісь реальні плани. Хто буде, кого не буде в обоймі, у кого які будуть показники - це одна ситуація. А друга ситуація - дуже короткий проміжок часу залишився.

Менше ніж за тиждень підготувати команду належним чином - це нереально. Але що робити, така ситуація, будемо намагатися максимально команду підводити під загальний знаменник. Я буду будувати плани вже після того, як ми вийдемо тренуватися, я подивлюся, в якому все стані", - сказав Санжар.

Нагадаємо, Карпати пройшли тестування на COVID-19.

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