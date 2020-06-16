У Минаї назвали умови матчів посеред тижня

Джерело - footballua.tv.
Минай готовий грати матчі Першої ліги з нормальним календарем.
Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Василь Кобін.
Актуально: Денисов: ТК Футбол готові за свій рахунок транслювати центральні матчі Першої ліги
"Хороша конкуренція зараз в Першій лізі. Уболівальник отримає велике задоволення від матчів.
Ми згодні проводити матчі посеред тижня, але повинен бути нормальний календар. Ми не можемо проводити матчі з третього дня на четвертий", - сказав Кобін.
Раніше, стало відомо, який телеканал покаже матч Минай - Динамо. Гра відбудеться 17 червня. Початок о 14:00.