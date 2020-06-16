У Минаї назвали умови матчів посеред тижня

Минай готовий грати матчі Першої ліги з нормальним календарем.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

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"Хороша конкуренція зараз в Першій лізі. Уболівальник отримає велике задоволення від матчів.

Ми згодні проводити матчі посеред тижня, але повинен бути нормальний календар. Ми не можемо проводити матчі з третього дня на четвертий", - сказав Кобін.