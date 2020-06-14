Денисов: ТК Футбол готові за свій рахунок транслювати центральні матчі Першої ліги

Футбол 1/2/3 виступив з пропозицією до УАФ і ПФЛ транслюватиме матчі Першої ліги і використовувати на них VAR.

Про це заявив директор телеканалів Олександр Денисов.

"Я звертаюся до керівництва ПФЛ, до керівництва УАФ і до суддівського комітету УАФ. Вважайте це офіційним зверненням телеканалів Футбол.

У зв'язку з високим градусом конкуренції в боротьбі за путівки в УПЛ, телеканали Футбол готові за свій рахунок провести трансляції центральних матчів в кожному турі першої ліги. Більш того, чому я звертаюся в тому числі до УАФ, ми все знаємо скільки скандальних історій було з суддівством у Першій лізі.

Зараз на кону путівки в УПЛ. Ми пропонуємо на центральних матчах першої ліги використовувати VAR.

Чому звертаюся до керівництва комітету арбітрів? Тому що арбітрів з ліцензією ВАР не так багато і необхідно вишукати можливості їх залучити до матчів Першої ліги. У зв'язку з цим звертаюся до керівника ПФЛ Сергію Макарову, переглянути календар матчів першої ліги.

Зрушити гри з вихідних днів, де матчі УПЛ, на середину тижня. Це дозволить організувати трансляції та залучити арбітрів з досвідом роботи з ВАР. Все перераховане допоможе вирішити боротьбу за вихід в УПЛ в чесній спортивній боротьбі.

Причому щоб уникнути пересудів, ми не претендуємо на ексклюзивність, ТВ-права перша ліга може передати і телеканалам "Футбол" і нашим колегам з 1+1 медіа, якщо вони будуть готові зробити трансляції матчів Першої ліги. Чим більше буде показано матчів, тим чистіше буде боротьба.

У свою чергу також хочу сказати, що ми будемо пильно стежити за всіма матчами першої ліги і висвітлювати гри і суддівство в ефірі телеканалів Футбол. Завтра ми зробимо офіційну пропозицію ПФЛ і УАФ по показу ігор першої ліги", - сказав Денисов.