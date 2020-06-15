Санчо може повернутися у Манчестер Сіті

Джейдон Санчо влітку може змінити клуб

Півзахисник Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо готовий розглянути пропозицію Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Sun.

Англійський футболіст готовий повернутися у Манчестер Сіті у випадку надходження відповідної пропозиції. Про це Санчо розповів своєму оточенню. Він нібито не хоче залишатися в Боруссії і планує перебратися в АПЛ.

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При цьому основним претендентом на гравця є Манчестер Юнайтед. Однак Боруссія розраховує отримати за Санчо не менше 130 млн євро, а манкуніанці до таких витрат поки що не готові.

Також, вінгер є одним з пріоритетних трансферів Реала.