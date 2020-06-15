Петраков: Сказав Супрязі не йти у Динамо

Головний тренер молодіжної збірної України U-20 Олександр Петраков відмовляв свого підопічного Владислава Супрягу від переходу до київського Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"Я відразу сказав Супрязі: "Не йди в Динамо, це поки не твоя команда. Ти не готовий ще психологічно. Тобі дадуть шанс - ти його не використаєш. І, я знаю тебе, відразу повісиш ніс". Потім я йому сказав про те, що він втратив рік. Але, кажу, одним матчем можеш весь рік врятувати.

Сказав йому: "Забий Кореї. Станеш чемпіоном світу і цілий рік собі повернеш". Що він і зробив", - сказав Петраков.