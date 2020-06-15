 Петраков: Сказав Супрязі не йти у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Петраков: Сказав Супрязі не йти у Динамо

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Спеціаліст поділився думкою щодо українського нападника
Петраков: Сказав Супрязі не йти у Динамо
#Петраков, #Супряга, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер молодіжної збірної України U-20 Олександр Петраков відмовляв свого підопічного Владислава Супрягу від переходу до київського Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"Я відразу сказав Супрязі: "Не йди в Динамо, це поки не твоя команда. Ти не готовий ще психологічно. Тобі дадуть шанс - ти його не використаєш. І, я знаю тебе, відразу повісиш ніс". Потім я йому сказав про те, що він втратив рік. Але, кажу, одним матчем можеш весь рік врятувати.

Сказав йому: "Забий Кореї. Станеш чемпіоном світу і цілий рік собі повернеш". Що він і зробив", - сказав Петраков.

Актуально: Петраков: Дуже засмутився, коли Шевченка визнали тренером року, а не мене.

Супряга все ж перейшов до Динамо, але не зумів закріпитися і виступає на правах оренди за Дніпро-1.

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