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Аякс продовжив контракт з Гунтеларом

Вчора 23:40 776 0
Нова угода про співпрацю з форвардом розрахована на 1 рік
Аякс продовжив контракт з Гунтеларом
#Гунтелар, #Аякс

Джерело - Чемпіон.

Легенда Аякса Клас-Ян Гунтелар підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода про співпрацю з форвардом розрахована на 1 рік. Нагадаємо, 36-річний гравець захищає кольори амстердамців з 2017-го. Раніше він виступав за Аякс у 2006-2008 роках.

У достроково завершеному сезоні чемпіонату Нідерландів Гунтелаар провів 18 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

Нагадаємо, Аякс готовий продати ван де Бека, Онану та Тальяфіко.

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