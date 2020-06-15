Джерело - Чемпіон.
Легенда Аякса Клас-Ян Гунтелар підписав новий контракт з клубом.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Нова угода про співпрацю з форвардом розрахована на 1 рік. Нагадаємо, 36-річний гравець захищає кольори амстердамців з 2017-го. Раніше він виступав за Аякс у 2006-2008 роках.
У достроково завершеному сезоні чемпіонату Нідерландів Гунтелаар провів 18 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.
#TheHuntGoesOn +𝟏 🔥— AFC Ajax (@AFCAjax) June 15, 2020
He’s hungry for more...
Нагадаємо, Аякс готовий продати ван де Бека, Онану та Тальяфіко.