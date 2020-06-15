Офіційно про це буде оголошено незабаром

Карагандинський Шахтар розстанеться з 63-річним головним тренером українцем В'ячеславом Грозним.

Про це повідомляє KazFootball.

Офіційно про це буде оголошено незабаром.

Відзначається, що відхід Грозного пов'язаний з оптимізацією бюджету казахстанського клубу. Разом з головним тренером клуб з Караганди покине і його асистент Олексій Величко.

Нагадаємо, В'ячеслав Грозний очолив Шахтар з Караганди в грудні минулого року. Під його керівництвом гірники провели лише два офіційні матчі в рамках чемпіонату Казахстану, здобувши одну перемогу і зазнавши однієї поразки.

Раніше, Грозний назвав фатальну помилку в українському футболі.