Півзахисник збірної України зацікавив клуби з Німеччини і Бельгії

Швед покине Селтік заради одного з європейських чемпіонатів

Український вінгер Селтіка Мар'ян Швед може продовжити кар'єру у клубах з Німеччини та Бельгії.

Про це повідомляє sport.ua.

Футболіст не планує повертатися в Україну, навіть незважаючи на інтерес до його персони з боку рідних Карпат.

Швед планує пробитися в основу Селтіка, однак якщо тренерський штаб цього клубу вважатиме, що Швед команді не потрібен, то Мар'ян готовий розглянути інші варіанти.

У поточний момент певний інтерес до Шведа проявляють клуби з Німеччини та Бельгії, однак спілкування йде на рівні консультацій і говорити про щось більш предметне передчасно.

Поточна трансферна ціна Шведа, згідно з даними Transfermarkt, складає 1,2 мільйона євро. У сезоні-2019/20 українець провів лише 3 офіційні матчі за Селтік, забивши 1 м'яч.

Раніше повідомлялося, що два клуби УПЛ хочуть орендувати Мар'яна Шведа.