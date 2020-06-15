Сидорчук: Подумав, що може бути відкритий перелом

Півзахиснику Динамо Сергію Сидорчуку одноклубник Микола Шапаренко подарував нові щитки.

Про це заявив сам каптіан киян.

"Відчуваю себе вже краще, нога майже не турбує, трохи болить просто, як ранка. Сьогодні вже з'явився набряк, доктор сказав, що це нормальна реакція. Ще в Запоріжжі мені відразу ж наклали спеціальні стяжки, які завжди є в клубній аптечці і використовуються, наприклад, при розтині брови, сприяючи загоєнню. А після прильоту до Києва пізно ввечері ми відразу поїхали в клініку Борис, де вже наклали шви.

Ніяких спеціальних пов'язок я не ношу, просто шви на рани заліпили пластиром, який необхідно щодня міняти. Так що буду їздити на базу обробляти, дезінфікувати рану і на перев'язки, а лікарі стежитимуть, щоб все було в порядку.

Коли тільки сталося зіткнення, і я лежав на полі, було просто боляче, але ні про перелом, ні про що інше серйозне я не думав, але, коли спустив гетри і побачив рану, з'явилася думка, що міг бути відкритий перелом. Але потім я зміг піднятися, поворушити ногою і навіть стати на неї, що дало впевненість, що все нормально, і нічого страшного немає, слава Богу, все обійшлося.

Удар, звичайно, був дуже сильний, Цвек навіть пробив щиток, але вважаю, саме він мене і захистив. Якби не він, думаю, все було б набагато гірше. Пощастило, що під час гри щиток сповз в самий низ і дійсно допоміг.

До слова, мені вже Коля Шапаренко подарував нові щитки - у нього була друга пара таких же, як у мене. Зараз їх роблять найрізноманітнішими - наносять ім'я, прізвище, номер і всіма способами індивідуалізують.

Шкода, що пропущу кубковий матч з Минаєм, але я все одно дискваліфікований, тому ніяк не зміг би прийняти в ньому участь. А що стосується наступних матчів, будемо дивитися по самопочуттю, стану ноги, і тому, як швидко затягнеться рана. Сподіваюся скоріше повернутися на поле", - зазначив Сидорчук.