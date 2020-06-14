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Хацкевича можуть звільнити з Ротора

Сьогодні 12:08 1210 1
Хацкевича можуть звільнити з Ротора
#Хацкевич, #Ротор, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Ротор, який пробився до вищого дивізіону чемпіонату Росії, може звільнити головного тренера команди Олександра Хацкевича.

Про це повідомляє видання Meta Ratings.

Причини такого рішення не називаються, проте підкреслюється, що вони пов'язані не з грою команди при Хацкевичі, а з іншими мотивами керівництва волгоградського клубу. Виступи у РПЛ Ротор може почати вже під керівництвом нового коуча.

Нагадаємо, сезон у другому за силою дивізіоні був завершений достроково через пандемію коронавірусу. Ротор посів перше місце, випередивши Хімкі, які, швидше за все, відмовляться від участі у наступному розіграші Прем'єр-ліги через фінансові труднощі.

Хацкевич очолив волгоградську команду у грудні 2020 року і вперше після 16-річної паузи допоміг їй повернутись в РПЛ.

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