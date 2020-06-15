Глава національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич погодився співпрацювати з лідером Першої ліги Рухом тому, що є рідним клубом.

Про це заявив сам фахівець.

"Дійсно, я буду працювати консультантом тренерського штабу Руху. Мені надійшла така пропозиція від президента клубу Григорія Козловського допомогти команді в іграх чемпіонату. Я погодився.

У команди новий головний тренер. Молодий фахівець, молоді помічники. Я буду їх консультувати, буду присутнім на тренуваннях, але сильно втручатися в процес і кардинально щось змінювати не буду, все-таки не знаю футболістів, які зібрані в команді.

Рух для мене - рідна команда, з нею ми починали грати в Першості області. Тому її доля мені не байдужа, тим більше, що мова йде про боротьбу за вихід в Прем'єр-лігу", - зазначив Маркевич.