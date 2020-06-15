Маркевич може очолити Рух

Мирон Маркевич може отримати посаду в Русі

Екстренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич може стати новим головним тренером львівського Руху.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Рух розглядає можливість співпраці з Мироном Маркевичем. Наразі обговорюється два варіанти - або відомий фахівець стане головним тренером команди, яка декларує вихід в Прем'єр-лігу, або очолить всю спортивну структуру Руху, зайнявши посаду спортивного директора.

Своєю чергою журналіст Олег Барков повідомляє, що Маркевич буде куратором тренерського штабу в клубі. Роль головного тренера буде у асистента Леоніда Кучука - Івана Федика.

Відзначимо, що Рух був створений в 2003 році саме з ініціативи Мирона Маркевича. Після цього була створена дитяча академія клубу, а в сезоні 2016/2017 клуб отримав професійний статус.

Нагадаємо, Рух припинив співпрацю з головним тренером Юрієм Бакаловим.