Реал визначився з трансфером Санчо

Джейджон Санчо може змінити клуб

Вінгер дортмундської Боруссії Джейджон Санчо є одним з пріоритетних трансферів Реала.

Про це повідомляє As.

Мадридський клуб хоче придбати 21-річного англійця в 2021-му році, так як в нинішньому сезоні Реал не планує здійснювати великі покупки.

В цілому ж, Санчо є однією з головних трансферних цілей мадридського клубу, адже тренерський штаб Реала бачить в Джейдон перспективу.

Ключову роль у трансфері зіграє рішення самого англійця, адже він може захотіти повернуться на батьківщину.

Нагадаємо, Санчо встановив унікальне досягнення у Бундеслізі.