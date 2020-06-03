Реал визначився з трансфером Санчо

Джерело - xsport.ua.
Вінгер дортмундської Боруссії Джейджон Санчо є одним з пріоритетних трансферів Реала.
Про це повідомляє As.
Мадридський клуб хоче придбати 21-річного англійця в 2021-му році, так як в нинішньому сезоні Реал не планує здійснювати великі покупки.
В цілому ж, Санчо є однією з головних трансферних цілей мадридського клубу, адже тренерський штаб Реала бачить в Джейдон перспективу.
Ключову роль у трансфері зіграє рішення самого англійця, адже він може захотіти повернуться на батьківщину.
Нагадаємо, Санчо встановив унікальне досягнення у Бундеслізі.