Рафаїлов: Зорі буде дуже важко

Зорі буде важко втримати свій рівень футболу у найближчі роки.

Про це розповів колишній генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"Поміняти футбольну прописку на Запоріжжі? Це Зоря Луганськ. Якби це потрібно було, то ніяких проблем не було б. Тиждень роботи з документами і все. А навіщо? Сказати, що завтра другим словом буде Зоря Запоріжжя і відразу уболівальників збільшилася - немає.

Згодом, напевно, так, збільшилася б. Всі живуть надією. Минулі роки, зараз, звичайно, вона все менше і менше стає. Але всі ми жили надією, що ще трішки і ми повернемося додому.

Оцінку моєї праці будуть давати інші. Я не любитель. Єдине - я пішов з клубу, коли він був на другому місці.

Я б хотів, щоб люди, які там працюють сьогодні, будуть працювати завтра, післязавтра. Щоб вони тримали цю марку і знаходилися на тому ж місці, не опускалися нижче призових місць. Місць, які дають право брати участь в групі Ліги Європи. За Лігу чемпіонів ще зарано, напевно, говорити.

Я не Ванга. Не можу вам сказати, що буде. Але, на мою думку, буде дуже важко", - сказав Рафаїлов.