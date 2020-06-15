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Соболь: Сума викупу становить 4 млн євро

Сьогодні 09:15 669 0
Едуард Соболь прокоментував оренду у Брюгге
Соболь: Сума викупу становить 4 млн євро
#Соболь, #Шахтар, #Брюгге

Джерело - Профутбол.

Брюгге орендував захисника Шахтаря Едуарда Соболя із правом викупу за 4 млн євро.

Про це розповів сам футболіст.

"Засмучений, що знову в оренду? Чи не засмутився. Це вирішувалося між клубами. Я просто чекав. Під час цього я говорив з тренером і президентом. Для них я - гравець Брюгге. Вони на мене розраховують. Ради, що я залишаюся в команді. Такі ж і в мене емоції.

Зійшлися клуби на рік оренди з правом викупу.

Сума викупу? Така ж, як і була. 4 млн євро", - розповів Соболь.

Раніше повідомлялося, що Брюгге продовжив оренду Соболя.

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