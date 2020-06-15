Соболь: Сума викупу становить 4 млн євро

Брюгге орендував захисника Шахтаря Едуарда Соболя із правом викупу за 4 млн євро.

Про це розповів сам футболіст.

"Засмучений, що знову в оренду? Чи не засмутився. Це вирішувалося між клубами. Я просто чекав. Під час цього я говорив з тренером і президентом. Для них я - гравець Брюгге. Вони на мене розраховують. Ради, що я залишаюся в команді. Такі ж і в мене емоції.

Зійшлися клуби на рік оренди з правом викупу.

Сума викупу? Така ж, як і була. 4 млн євро", - розповів Соболь.