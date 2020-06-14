Муслера отримав подвійний перелом ноги у матчі з Різеспором

На 15-й хвилині зустрічі воротар зіткнувся з футболістом Різеспора

Джерело - Чемпіон.

Воротар Галатасарая Фернандо Муслера отримав травму в матчі 27-го туру чемпіонату Туреччини з Різеспором (0:2, другий тайм).

Уругваєць отримав перелом кісток гомілки і малогомілкової кістки правої ноги після зіткнення з форвардом Різеспора Міланом Шкодою.

Голкіпер був доставлений в лікарню на автомобілі швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося про бажання Галатасарая продати Юнеса Беланда, щоб зробити спробу купити Алекса Тейшейру з Цзянсу Сунін.