Муслера отримав подвійний перелом ноги у матчі з Різеспором

Джерело - Чемпіон.
Воротар Галатасарая Фернандо Муслера отримав травму в матчі 27-го туру чемпіонату Туреччини з Різеспором (0:2, другий тайм).
Уругваєць отримав перелом кісток гомілки і малогомілкової кістки правої ноги після зіткнення з форвардом Різеспора Міланом Шкодою.
Голкіпер був доставлений в лікарню на автомобілі швидкої допомоги.
¡Sale Muslera lesionado! 😕⚽#FALCAOxWIN pic.twitter.com/5loyhITN2Y— 💪🏠 Win Sports Tv 🏠 #JuntosSaldremosAdelante (@WinSportsTV) June 14, 2020
Раніше повідомлялося про бажання Галатасарая продати Юнеса Беланда, щоб зробити спробу купити Алекса Тейшейру з Цзянсу Сунін.