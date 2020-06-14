Фіорентина визначилась із новим тренером

Фіалки хочуть переманути керманича Сассуоло

Керівництво Фіорентини запропонує посаду головного тренера Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє Resto del Carlino.

Боси Фіорентини підготували для нинішнього керманича Сассуоло контракт із зарплатою 1,4 млн євро на сезон. У Флоренції захоплені стилем гри нероверді під керівництвом Де Дзербі та хочуть, щоб він прищепив атакувальний футбол Фіорентині. Нині з фіалками працює Беппе Якіні, який у ході сезоні змінив Вінченцо Монтеллу.

Роберто Де Дзербі почав тренерську кар'єру в 2014 році з аматорського Дарфо Боаріо. Також він працював із Фоджею, Палермо та Беневенто.

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