Фіорентина визначилась із новим тренером

Джерело - football24.ua.
Керівництво Фіорентини запропонує посаду головного тренера Роберто Де Дзербі.
Про це повідомляє Resto del Carlino.
Боси Фіорентини підготували для нинішнього керманича Сассуоло контракт із зарплатою 1,4 млн євро на сезон. У Флоренції захоплені стилем гри нероверді під керівництвом Де Дзербі та хочуть, щоб він прищепив атакувальний футбол Фіорентині. Нині з фіалками працює Беппе Якіні, який у ході сезоні змінив Вінченцо Монтеллу.
Роберто Де Дзербі почав тренерську кар'єру в 2014 році з аматорського Дарфо Боаріо. Також він працював із Фоджею, Палермо та Беневенто.
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