Інтер може відмовитися від придбання Відаля

Міланський клуб розглядає альтернативні варіанти

Міланський Інтер через кризу, викликану пандемією коронавірусу, може відмовитися від покупки хавбека Барселони Артуро Відаля.

Про це повідомляє Tuttosport.

На зекономлені гроші міланці хочуть придбати півзахисника Брешії Сандро тони, а також збираються зберегти в складі хавбека Раджу Наїнгголана.

У поточному сезоні Відаль провів за Барселону 31 матч у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Контракт Відаля з Барселоною розрахований до літа 2021-го року.

Раніше, Відаль близький до переходу в Інтер.