Інтер може відмовитися від придбання Відаля

Джерело - sport.ua.
Міланський Інтер через кризу, викликану пандемією коронавірусу, може відмовитися від покупки хавбека Барселони Артуро Відаля.
Про це повідомляє Tuttosport.
На зекономлені гроші міланці хочуть придбати півзахисника Брешії Сандро тони, а також збираються зберегти в складі хавбека Раджу Наїнгголана.
У поточному сезоні Відаль провів за Барселону 31 матч у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Контракт Відаля з Барселоною розрахований до літа 2021-го року.
Раніше, Відаль близький до переходу в Інтер.